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    Более 60 бюджетных групп по изучения казахского языка организовали в СКО

    12 Марта 2023, 19:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ежегодно растет число изучающих казахский язык. О функционировании госпрограммы по реализации языковой политики в регионе рассказал на коллегии руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Досбола Абдриисова, с каждым годом растет число слушателей областного центра обучения языкам. В 2020-м их было около 2,4 тысячи человек, в прошлом – почти 2,6 тысячи.

    «В районах области и городе Петропавловске на средства местного бюджета организована 71 группа дополнительного обучения языкам взрослого населения, в том числе в 61 группе изучают казахский язык. Событием года в языковой сфере региона является возобновление работы областного филиала международного общественного объединения «Қазақ тілі» қоғамы». В филиале объединения насчитывается более 900 человек», - сообщил Досбол Абдриисов.

    Управление сотрудничает с частными языковыми школами Петропавловска.

    «Программы языкового обучения нацелены на поднятие престижа использования казахского языка не только в быту, но и в бизнес-пространстве, в сферах финансов, образования, культуры и других. Эта работа находится на особом контроле», - добавил Досбол Абдриисов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Акимат Общество
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