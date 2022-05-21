Более 6 тыс. культурных мероприятий проведут в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году учреждения культуры региона проведут более 6 тыс. разноплановых мероприятий. Об этом сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гульзайда Толеугалиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятия посвящены 30-летию Вооруженных сил РК, 150-летию поэта Ахмета Байтурсынова, Году детей. Еще в этом списке празднование 30-летия принятия государственных символов, 125-летие великого писателя Мухтара Ауэзова, 100-летие казахской певицы Розы Баглановой,110-летие Динмухамеда Кунаева, 95-летие нефтяника Рахмета Утесинова и др.

«Ряд мероприятий пройдет в рамках программы «Ұлттық рухани жаңғыру». Все они организовываются в целях пропаганды национальных и культурных ценностей, увековечения памяти видных деятелей культуры и, конечно, вовлечения граждан в сферу культурной жизни», - подчеркнула Гульзайда Толеугалиева.

Она также проинформировала о работе кружков для детей. Сегодня в клубных учреждениях области работают 432 кружка различных направлений.

«В связи с объявлением Президентом Республики Казахстан 2022 года Годом детей, в целях активизации работы дополнительных кружков для эффективного проведения внешкольного и летнего отдыха детей в текущем году запланировано открытие 10 бесплатных творческих кружков в клубных учреждениях области.

За четыре месяца текущего года открыто четыре кружка, в которых сегодня занимаются более 70 детей. До конца года планируется открыть еще шесть кружков для детей», - рассказала Гульзайда Толеугалиева.

По ее словам, в рамках государственного творческого заказа 8618 детей бесплатно посещают 264 кружка по 30 различным творческим направлениям. Учитывая рост спроса со стороны населения и увеличения заявок от поставщиков, по области планируется охватить творческими кружками 14 613 детей, заложив в бюджет 1,944 млрд тенге. Дополнительно подана бюджетная заявка.