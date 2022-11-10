Более 6 трлн тенге планируют выделить на здравоохранение в ближайшие три года в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На здравоохранение в 2023-2025 годах расходы составят 6,7 трлн тенге, из них на 2023 год – 2,1 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На образование и науку в проекте бюджета предусмотрено 11,1 трлн тенге, в том числе на 2023 год – 3 трлн тенге. Следующим важным направлением расходов бюджета является поддержка и развитие отраслей экономики. На эти цели на трехлетний период заложено 6,1 трлн тенге, из них на 2023 год – 2,5 трлн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По его словам, за счет данных средств планируется развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение питьевой водой и природным газом, поддержка бизнеса и реализация других приоритетных задач.

«На обеспечение обороноспособности и охрану правопорядка на трехлетний период предусмотрено 6,5 трлн тенге, на 2023 год – 2,3 трлн тенге. Региональная политика является одним из важных направлений развития государства. В этой связи, субвенции регионам в трехлетнем периоде составят 16 трлн тенге, из них на 2023 год – 5 трлн тенге», - добавил Ерулан Жамаубаев.