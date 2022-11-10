Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 6 трлн тенге планируют выделить на здравоохранение в ближайшие три года в РК

    10 Ноября 2022, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На здравоохранение в 2023-2025 годах расходы составят 6,7 трлн тенге, из них на 2023 год – 2,1 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На образование и науку в проекте бюджета предусмотрено 11,1 трлн тенге, в том числе на 2023 год – 3 трлн тенге. Следующим важным направлением расходов бюджета является поддержка и развитие отраслей экономики. На эти цели на трехлетний период заложено 6,1 трлн тенге, из них на 2023 год – 2,5 трлн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    По его словам, за счет данных средств планируется развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение питьевой водой и природным газом, поддержка бизнеса и реализация других приоритетных задач.

    «На обеспечение обороноспособности и охрану правопорядка на трехлетний период предусмотрено 6,5 трлн тенге, на 2023 год – 2,3 трлн тенге. Региональная политика является одним из важных направлений развития государства. В этой связи, субвенции регионам в трехлетнем периоде составят 16 трлн тенге, из них на 2023 год – 5 трлн тенге», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви