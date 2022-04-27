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    Более 6,8 тыс. человек получат выплаты ко Дню Победы в Алматинской области

    27 Апреля 2022, 17:15

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области ко Дню Победы 26 ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 1 млн тенге. Об этом сообщили в управлении координации занятости и социальных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, в целом выплаты в честь великого праздника получат 6874 человека.

    По 100 тыс. тенге выделят 13 лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований.

    Такую же сумму из местного бюджета направят 217 военнослужащим, 11 лицам начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего СССР и органов внутренних дел, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также пяти бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

    По 60 тыс. тенге выделят двум ленинградским блокадникам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда».

    Супругам умерших инвалидов ВОВ, лицам, приравненным по льготам к инвалидам войны, которые не вступали в повторный брак, а также супругам умерших участников войны, партизанов, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», выплатят по 30 тыс. тенге. Таких в регионе 203 человека.

    По 30 тыс. тенге получат также 6397 лиц, награжденных орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и лица, проработавшие не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, но не награжденные орденами и медалями.

    Кроме того, в управлении добавили, что в области участникам и инвалидам ВОВ производится ежемесячная выплата компенсации на жилищно-коммунальные услуги: тепло, горячую и холодную воду, газ и электричество. На 2022 год 26 участникам и инвалидам войны запланирована социальная помощь на компенсацию коммунальных услуг в сумме 4,5 млн тенге.

    Также в этом году ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в Афганистане, лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, а также принимавшим непосредственное участие в ядерных испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне, и лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, оказывается социальная помощь на санаторно-курортное лечение бесплатно.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Соцвыплаты
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