Более 6,5 млрд тенге направят на стабилизацию цен на продукты в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На стабилизацию цен на продукты в этом году в костанайском регионе выделили 6,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Точечная работа проводится в рамках антикризисных мер. С целью обеспечения контроля по снижению инфляции выделено 6,6 млрд тенге. Это позволит заложить в стабфонд 15 видов товаров из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, по которым сегодня проводятся торговые интервенции», - сообщил на брифинге в СЦК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

С начала года в регионе было заключено свыше 1200 меморандумов и договоров между поставщиками и розничными сетями о предельной торговой надбавке на яйцо, масло подсолнечное, муку, картофель, овощи и хлеб.

Прокомментировал Архимед Мухамбетов и сложившуюся непростую ситуацию с сахаром в регионе.

«Мы закупили сахар у Коксуского сахарного завода. Сейчас уже поступило в область более 1 тыс. тонн. Цена у нас в розничной сети - около 440 тенге за кг, - отметил А. Мухамбетов. — Когда мы продавали в большом количестве сахар, было вымывание сахара населением из приграничных с РФ территорий - Челябинской, Курганской, Оренбургской областей. Поэтому была вынужденная мера - ограничение. Сейчас в крупных супермаркетах сахар можно приобрести по 2 кг в одни руки. На днях принято решение закупить дополнительно у Коксуского завода еще 700 тонн сахара. Цена уже будет чуть больше, но не выше 480-490 тенге за кг».

Всего в область с начала года импортировано свыше 5 тыс. тонн сахара. Данный вопрос, как заверил глава региона, находится на контроле местной власти.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области на закуп сахара в Костанайской области направят 850 млн тенге.

На начало июня на складах стабфонда в Костанае имелось почти 700 тонн сахара.