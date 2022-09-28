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    Более 58 тысяч человек получат помощь ко Дню пожилых в Карагандинской области

    28 Сентября 2022, 21:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Единовременные материальные выплаты к Международному дню пожилых людей получат 58,6 тысячи человек в Карагандинской области. Также будут организованы благотворительные акции и праздничные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На оказание единовременной помощи жителям региона выделено 460 миллионов тенге, из которых около 45 млн — внебюджетные средства.

    Общественные организации и фонды проведут для пожилых жителей региона благотворительные акции. Запланированы и праздничные мероприятия. В городах и районах будут организованы массовые гулянья, соревнования, конкурсы и обеды.

    «Социально уязвимые слои населения получат продуктовые корзины, помощь в виде одежды. Жителям частного сектора помогут в приобретении угля и дров к предстоящему отопительному сезону», - сообщили в у правлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Общество
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