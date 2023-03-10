Более 550 человек претендуют на депутатские кресла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 556 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной избирательной комиссии, в Мажилис изначально зарегистрировали 13 человек. Сейчас их число сократилось до 11. Кандидатуры двоих сняли из-за ошибок при подаче декларации. В течение недели суд должен вынести решение по этим фактам.

В областной маслихат зарегистрировали 53 кандидата от одномандатных округов, Петропавловский городской маслихат - 53 кандидата по 18 округам, районные - 455 кандидатов по 145 округам.

Самому молодому кандидату 23 года, самому старшему – 76 лет. Из 556 кандидатов 325 мужчин и 231 женщина.

Впервые с 2004 года используется пропорциональная мажоритарная система. То есть 70% депутатов Мажилиса Парламента РК избираются партийными списками, 30% - одномандатными округами. В областные маслихаты избираются депутаты по системе 50/50. В областной маслихат пройдут 30 депутатов, из которых 15 избираются из партийных списков, 15 – по одномандатным округам.

19-го марта в регионе будет работать 631 избирательный участок. Принять участие в выборах смогут 384 тысячи жителей региона.



