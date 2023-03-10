Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Более 550 человек претендуют на депутатские кресла в СКО

    10 Марта 2023, 14:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 556 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областной избирательной комиссии, в Мажилис изначально зарегистрировали 13 человек. Сейчас их число сократилось до 11. Кандидатуры двоих сняли из-за ошибок при подаче декларации. В течение недели суд должен вынести решение по этим фактам.

    В областной маслихат зарегистрировали 53 кандидата от одномандатных округов, Петропавловский городской маслихат - 53 кандидата по 18 округам, районные - 455 кандидатов по 145 округам.

    Самому молодому кандидату 23 года, самому старшему – 76 лет. Из 556 кандидатов 325 мужчин и 231 женщина.

    Впервые с 2004 года используется пропорциональная мажоритарная система. То есть 70% депутатов Мажилиса Парламента РК избираются партийными списками, 30% - одномандатными округами. В областные маслихаты избираются депутаты по системе 50/50. В областной маслихат пройдут 30 депутатов, из которых 15 избираются из партийных списков, 15 – по одномандатным округам.

    19-го марта в регионе будет работать 631 избирательный участок. Принять участие в выборах смогут 384 тысячи жителей региона.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Межпарламентское взаимодействие играет важную роль в укреплении сотрудничества Казахстана и Азербайджана – Ерлан Кошанов
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    3 Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    4 Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
    5 ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Новости партнеров