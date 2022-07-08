Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 500 вакансий для людей предпенсионного возраста предусмотрено в Карагандинской области

    8 Июля 2022, 19:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года по проекту «Серебряный возраст» в Карагандинской области трудоустроено 47 человек. Всего для людей предпенсионного возраста в регионе предусмотрено 534 вакансии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это направление поможет решить проблему с занятостью, если до выхода на заслуженный отдых человеку осталось два года. Работодателям будет субсидироваться 50 % заработной платы трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст», но не больше 30 МРП», - сообщили в управлении координации занятости и соцпрограмм Карагандинской области.

    Продолжительность работы - до 12 месяцев, а по завершении участнику проекта предоставляется постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

    Для получения направления для трудоустройства необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

    Напомним, проект «Серебряный возраст» реализуется в рамках Национальной программы развития предпринимательства на 2021-2025 годы.

    Фото: flipboard.com

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам