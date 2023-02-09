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    Более 500 граждан Франции проживают в Казахстане

    9 Февраля 2023, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Советбек Медебаев сообщил, что в настоящее время на консульском учете в посольстве Казахстана во Франции и Генеральном консульстве в Страсбурге состоят 629 граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время отношения между Казахстаном и Францией динамично развиваются, поэтому ратификация данного соглашения имеет большое значение. На сегодняшний день на консульском учете в посольстве Республики Казахстан во Франции и Генеральном консульстве в Страсбурге состоят 629 граждан Казахстана, из них 149 оформили документы на постоянное жительство во Франции. В Казахстане проживают 532 гражданина Франции, из них 84 имеют вид на жительство в стране, 448 состоят на временном учете», - сказал Советбек Медебаев на пленарном заседании Сената.

    Ранее депутаты Сената одобрили закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

    Основной целью закона является оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений, повышение эффективности сотрудничества стран в борьбе с преступностью.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Франция Общество
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