Более 500 граждан Франции проживают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Советбек Медебаев сообщил, что в настоящее время на консульском учете в посольстве Казахстана во Франции и Генеральном консульстве в Страсбурге состоят 629 граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время отношения между Казахстаном и Францией динамично развиваются, поэтому ратификация данного соглашения имеет большое значение. На сегодняшний день на консульском учете в посольстве Республики Казахстан во Франции и Генеральном консульстве в Страсбурге состоят 629 граждан Казахстана, из них 149 оформили документы на постоянное жительство во Франции. В Казахстане проживают 532 гражданина Франции, из них 84 имеют вид на жительство в стране, 448 состоят на временном учете», - сказал Советбек Медебаев на пленарном заседании Сената.

Ранее депутаты Сената одобрили закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Основной целью закона является оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений, повышение эффективности сотрудничества стран в борьбе с преступностью.

Фото: senate.parlam.kz