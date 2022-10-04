Более 50 видеокамер и систем фиксации нарушений установят на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На дорогах Северо-Казахстанской области до конца года установят 28 аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 30 камер видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, по проекту «Безопасный город» при поддержке акимата заключен договор на приобретение услуги облачного сервиса.

«У услугодателей мы арендовали 30 камер уличного видеонаблюдения и 28 аппаратно-программных комплексов. Таким образом сэкономили миллионы бюджетных средств. Монтаж, обслуживание оборудования проводится услугодателем. Мы же приобретаем только информацию, которую зафиксировали камеры и комплексы. Они будут регистрировать превышение скорости, заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, распознавать государственные номерные знаки в транспортном потоке. Сейчас идут работы по монтажу, наладке и тестированию систем», - прокомментировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Он добавил, что о начале работы новых аппаратно-программных комплексов жителям и гостям области сообщат заранее.

В Петропавловске функционируют семь автоматических систем фиксации нарушений на дороге. За девять месяцев они зарегистрировали более 5,6 тыс. различных нарушений ПДД.

С начала года на дорогах Северо-Казахстанской области зарегистрировали 221 дорожно-транспортное происшествие, в которых 35 человек погибли и 321 получил ранения.