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    Более 50 тысяч человек планируют трудоустроить в этом году в Карагандинской области

    29 Апреля 2023, 08:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Карагандинской области планируют трудоустроить более 50 тысяч человек. По Национальному проекту развития предпринимательства в регионе будут созданы новые рабочие места на крупных предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О мерах содействия занятости и трудоустройстве безработных рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова в прямом эфире, который транслировался на странице ведомства в сети Instagram.

    «На этот год утверждена Региональная карта занятости, согласно которой планируем трудоустроить 54 тысячи человек. В том числе благодаря реализации нацпроектов – 5 тысяч, на вакантные места – 22 тысячи, в рамках частных инициатив – 17 тысяч. По состоянию на начало апреля мерами занятости охвачено 8 тысяч безработных, из них трудоустроились и имеют гарантированный ежемесячный доход около 6 тысяч», – сказала Асем Джунуспекова.

    По Нацпроекту развития предпринимательства мерами занятости охватят 31 тысячу жителей региона. В том числе соискатели получат направления на субсидируемые рабочие места по проектам «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», «Серебряный возраст». Будут созданы новые рабочие места на крупных предприятиях региона – в индустриальной зоне Saran, Нуринском и Бухар-Жырауском районах, Темиртау.

    Обучение на краткосрочных курсах пройдет 1551 человек. Более тысячи жителей области смогут получить специальность через платформу Skills Enbek.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Занятость Регионы Трудоустройство Караганда
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