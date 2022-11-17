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    Более 50 малышей весом до 1,5 кг родились в СКО

    17 Ноября 2022, 18:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном перинатальном центре с начала года родились 56 новорожденных детей весом до 1,5 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, с периода открытия детского реанимационного отделения – это было 31 год назад - в нем прошли лечение 2 270 недоношенных новорожденных.

    «С экстремально низкой массой тела пролечили 290 детей. В нашем перинатальном центре были трое новорожденных, родившихся весом около 500 грамм. Они выжили. Это две девочки и один мальчик. Сейчас им 2,5 и 3 года. Наши сотрудники обеспечивают недоношенным деткам дыхательную поддержку, подключают к аппаратам ИВЛ, помещают их сразу после рождения в инкубаторы, где создается определенная влажность, температура», - проинформировала координатор неонатальной службы Наталья Солохина.

    В перинатальном центре отметили, что в отделении интенсивной терапии для недоношенных новорожденных до абсолютного минимума снижено влияние стресс-факторов.

    «Внешние стимулы оказывают сильное влияние на формирование и развитие структуры мозга недоношенных, в том числе на эмоциональное созревание. Комплексный подход развивающего ухода позволяет таким пациентам завершить свое прерванное
    преждевременным родами внутриутробное развитие с минимальными последствиями. Развивающий уход включает лечебную среду – это защита глаз от света, снижение звука, запах молока и мамы, нежные прикосновения; положение ребенка, поскольку придание правильного физиологического положения способствуют сохранению энергии для роста; исключение или уменьшение боли; участие мамы в повседневном уходе; питание недоношенных детей и метод кенгуру - тесный физический контакт, кожа к коже, между ребенком и мамой. В случае правильного соблюдения всех медицинских правил недоношенный ребенок в последующие годы развивается аналогично доношенному младенцу», - заверили в перинатальном центре.

    17-го ноября отмечается Международный день недоношенных детей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Демография
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