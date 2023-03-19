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    Более 50% избирателей проголосовали на участке в Ереване на 13:00

    19 Марта 2023, 17:14

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Более 50% из зарегистрированных на участке №275 в Ереване проголосовали на 13:00 местного времени (15.00 по времени Астаны). Самый первый избиратель реализовал свой гражданский долг в 7:05, сразу после открытия избирательного участка. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок №275 при Посольстве Казахстана в Армении начал свою работу в 7:00 по местному времени. По словам председателя участковой избирательной комиссии, к полудню свое избирательное право реализовали более половины от зарегистрированных на участке граждан.

    «С раннего утра на участке идет активное голосование. Избиратели – наши граждане, временно и постоянно проживающие в Республике Армения – приходят на участок для голосования. Процесс голосования идет в спокойной организованной обстановке. Граждане приходят семьями, активно участвуют студенты, один из которых сегодня реализовал свой гражданский долг сразу после открытия избирательного участка, в 7:05 утра», - заявил корреспонденту МИА «Казинформ» председатель участковой избирательной комиссии Райымбек Алимхан.


    Самым первым избирателем на участке в Армении оказался студент одного из армянских вузов Меружан Вардерасян, который пришел на участок в момент его открытия и сразу же исполнил свой гражданский долг.

    «Обычно, конечно, в такое раннее время я еще не бодрствую. Но сегодня на момент открытия избирательного участка я не спал. И решил, что можно потратить время с большей пользой – исполнить свой гражданский долг», - поделился с Меружан Вардерасян.


    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Выборы Армения Мировые новости Выборы в Мажилис
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