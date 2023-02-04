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    Более 50 должностных лиц наказали за плохое содержание дорог в СКО

    4 Февраля 2023, 18:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские с начала зимы выдали около одной тысячи предписаний организациям, которые занимаются содержанием дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, с начала зимнего сезона сотрудники отдела дорожно-технической инспекции провели 613 обследований. По их результатам в адрес владельцев дорог и дорожных сооружений выдали 941 предписание об устранении недостатков.

    К административной ответственности за неудовлетворительное содержание дорог привлекли 56 должностных и юридических лиц.

    «В зимнее время очистка дорог от снега – один из актуальных вопросов поддержания безопасности движения. Ежедневно, в зависимости от погодных условий, на очистку дорог в области выходят от 50 до 300 единиц спецтехники. При неблагоприятных погодных условиях полицейскими организуется круглосуточное дежурство для недопущения чрезвычайных ситуаций. Поддерживается постоянная связь с АО «НК «КазАвтоЖол» и другими заинтересованными организациями», - отметил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.


    Фото: пресс-служба ДП СКО

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Дороги Погода
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