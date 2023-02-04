Более 50 должностных лиц наказали за плохое содержание дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские с начала зимы выдали около одной тысячи предписаний организациям, которые занимаются содержанием дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала зимнего сезона сотрудники отдела дорожно-технической инспекции провели 613 обследований. По их результатам в адрес владельцев дорог и дорожных сооружений выдали 941 предписание об устранении недостатков.

К административной ответственности за неудовлетворительное содержание дорог привлекли 56 должностных и юридических лиц.

«В зимнее время очистка дорог от снега – один из актуальных вопросов поддержания безопасности движения. Ежедневно, в зависимости от погодных условий, на очистку дорог в области выходят от 50 до 300 единиц спецтехники. При неблагоприятных погодных условиях полицейскими организуется круглосуточное дежурство для недопущения чрезвычайных ситуаций. Поддерживается постоянная связь с АО «НК «КазАвтоЖол» и другими заинтересованными организациями», - отметил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.



Фото: пресс-служба ДП СКО

