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    Более 50 человек приняли участие в Дельфийских играх в Караганде

    17 Мая 2023, 21:09

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде наградили победителей регионального отборочного тура Дельфийских игр. Теперь они отправятся в Астану, чтобы представлять Карагандинскую область на республиканском уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Караганде прошло долгожданное событие в сфере культуры и искусства – отборочный тур на XIV Национальные Дельфийские игры. Ежегодное мероприятие проводится для выявления и поддержки одаренной молодежи.

    «Особенность игр в текущем году в том, что мы заявили фестивальную программу, в которой участвуют дети от 5 до 9 лет. Эти ребята составляют резерв, которые в будущем будут полноценными участниками Дельфийских игр», - сказала директор национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова.

    Заявки на участие в играх подали более 50 человек. Конкурсная программа проходила в двух возрастных категориях от 10 до 25 лет.

    Александр Волокитин впервые принял участие в играх. Он стал победителем в номинации «Фортепиано», члены жюри высоко отметили его исполнение.

    «Играю на фортепиано с семи лет. Когда папа впервые привел меня в музыкальную школу, мне очень понравился этот инструмент, потому что он очень красиво звучал. Планирую и дальше играть, и участвовать в конкурсах», - сказал Александр.

    Победителей регионального состязания торжественно наградили медалями, дипломами и статуэтками. Эти ребята отправятся в Астану, чтобы представлять Карагандинскую область на республиканском уровне.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура
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