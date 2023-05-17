Более 50 человек приняли участие в Дельфийских играх в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде наградили победителей регионального отборочного тура Дельфийских игр. Теперь они отправятся в Астану, чтобы представлять Карагандинскую область на республиканском уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде прошло долгожданное событие в сфере культуры и искусства – отборочный тур на XIV Национальные Дельфийские игры. Ежегодное мероприятие проводится для выявления и поддержки одаренной молодежи.

«Особенность игр в текущем году в том, что мы заявили фестивальную программу, в которой участвуют дети от 5 до 9 лет. Эти ребята составляют резерв, которые в будущем будут полноценными участниками Дельфийских игр», - сказала директор национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова.

Заявки на участие в играх подали более 50 человек. Конкурсная программа проходила в двух возрастных категориях от 10 до 25 лет.

Александр Волокитин впервые принял участие в играх. Он стал победителем в номинации «Фортепиано», члены жюри высоко отметили его исполнение.

«Играю на фортепиано с семи лет. Когда папа впервые привел меня в музыкальную школу, мне очень понравился этот инструмент, потому что он очень красиво звучал. Планирую и дальше играть, и участвовать в конкурсах», - сказал Александр.

Победителей регионального состязания торжественно наградили медалями, дипломами и статуэтками. Эти ребята отправятся в Астану, чтобы представлять Карагандинскую область на республиканском уровне.



