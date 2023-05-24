Более 5 тысяч карагандинских предпринимателей получат поддержку от государства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал о проводимой работе по повышению доходов жителей региона за счет запуска новых инвестпроектов и развитие предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, на сегодня каждый второй экономически активный житель Карагандинской области работает в сфере малого и среднего бизнеса. Господдержку получили более 2,5 тысяч проектов предпринимателей. Власти планируют до конца года увеличить эту цифру до 5,5 тысяч.

«Мы создаем условия для открытия новых производственных ниш, в том числе за счет региональной программы развития предпринимательства «Кәсіпкер». При поддержке крупных компаний локализованы 38 предприятий. По программе «Экономика простых вещей» реализованы четыре проекта в сфере легкой промышленности. Они будут обеспечивать своей продукцией медицинские, образовательные и другие организации области», – сказал Ермаганбет Булекпаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в этом году выделено почти 200 грантов для социально уязвимых слоев населения на открытие своего дела. Молодые предприниматели получат 600 грантов и 324 льготных микрокредита под 2,5%. Расширяется перечень проектов по трудоустройству для людей с инвалидностью. Благодаря этому работой обеспечат 700 человек.



