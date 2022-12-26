Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Более 5 миллионов иностранцев въехали в Казахстан в этом году

    26 Декабря 2022, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о миграционной ситуации в стране. По словам исполняющего обязанности председателя Комитета миграционной службы Аслана Аталыкова, в этом году в Казахстан въехали более 5 млн иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На первом месте - граждане Российской Федерации, их насчитывает 2 миллиона 900 тысяч человек. На втором месте – 2 миллиона 300 тысяч граждан Узбекистана. Также в страну въехали 730 тысяч граждан Кыргызстана, более 330 тысяч из Таджикистана и почти 90 тысяч граждан Турции.

    В МВД также пояснили, что сейчас в Казахстане временно пребывают 650 тысяч иностранцев. Почти 6 миллионов выехали из страны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МВД РК мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области
    Родственник украл телефон пенсионерки и оформил кредит на 1,2 млн тенге в Жетысуской области
    Пешеход погибла в ДТП в Павлодарской области
    Рейды по точкам продаж пиротехники проводят в СКО
    Популярное
    1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
    2 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
    3 Учителя, врачи, спортсмены, военные – фотовыставка «Лица нашего города» в Таразе
    4 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
    5 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба
    Новости партнеров