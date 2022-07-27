Более 5,6 млрд тенге выделили на финансирование кинопроектов в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в этом году по итогам конкурса, проведенного Государственным центром поддержки национального кино, финансирование получат 62 кинопроекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Бауржан Шукенов заявил, что будут финансироваться 18 полнометражных игровых, 19 документальных, 17 короткометражных и 8 анимационных фильмов.

«Сумма государственного финансирования на этот год составила более 5,6 млрд тенге. Из них на социально значимые фильмы, в том числе и анимационные, будет потрачено 4,95 млрд тенге. Порядка 500 млн будет направлено на фильмы, проходящие по категории «дебюты», еще 129,5 млн на фильмы, предназначенные для широкой зрительской аудитории, и 25 млн – на фильмы совместного производства», - сказал на брифинге РСК Бауржан Шукенов.

Народный артист Казахстана, председатель экспертного совета при НАО «ГЦПНК» Досхан Жолжаксынов, выступая перед журналистами, сообщил, что за время проведения конкурса многое изменилось.

«Более чем на 80% обновился экспертный совет, кроме того, изменилось качество представленных проектов, они стали гораздо интереснее. Стало меньше помпезных, монументальных проектов, на которые раньше запрашивались огромные деньги. В этом году много проектов представлено молодежью», - отметил Д. Жолжаксынов.

По словам эксперта, они старались отдавать предпочтение более бюджетным проектам, которые могут стать путевкой в жизнь для начинающих кинематографистов. Народный артист, говоря о качестве казахстанского кино, выделил отечественную анимацию, которая так необходима юному зрителю. Если на двух предыдущих конкурсах было поддержано 5 анимационных проектов, то в этом году - 8.

Досхан Жолжаксынов подчеркнул, что проведение конкурса прозрачно, так как идет онлайн-трансляция всего процесса защиты. Однако, как и в любых испытаниях, есть проигравшие, не все проекты получают одобрение.

Заслуженный деятель Казахстана, член экспертного совета при НАО «ГЦПНК» Акан Абдуалиев добавил, что в этом году к открытой защите кинопроектов было допущено 208 заявок, из которых 122 полнометражных фильма и 86 короткометражных. Среди конкурсных заявок очень много социально значимых игровых фильмов, документального и дебютного кино.

В ходе брифинга стало известно, что ежегодно увеличивается число молодых кинематографистов, получающих господдержку. Этим летом на суд киножюри было представлено несколько десятков дебютантов.