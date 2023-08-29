Более 47 млн тенге похитили по программе «Жас маман» в колледже Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Жамбылской области проверяет законность расходования бюджетных средств в сфере образования. Отдельные факты по результатам проверок заканчиваются судебными разбирательствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе завершился судебный процесс и вынесен приговор в отношении виновных в хищении средств, выделенных по госпрограмме «Жас маман».

28 августа суд №2 города Тараза огласил приговор в отношении директора Таразского колледжа сервиса и технологий за злоупотребление должностными полномочиями, а также двоих представителей компании-поставщика за хищение более 47 млн тенге при осуществлении поставок оборудования по госпрограмме «Жас маман».

Приговором суда директор колледжа осужден по ст.361 ч.4 п.3 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» к четырем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Двое представителей поставщика осуждены по ст.189 ч.4 п.2 УК РК «Хищение в особо крупном размере» к семи годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, данный факт хищения ранее был установлен областной прокуратурой в ходе проверки законности расходования бюджетных средств в сфере образования.

Целью проекта «Жас маман» является модернизация в Казахстане 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям, а также внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. Проект «Жас маман» является частью национального проекта «Жастар - Ел тiрегi».