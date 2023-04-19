Более 4500 золотых слитков купили казахстанцы в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 568 мерных слитков общим весом 175 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в марте 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 122 430 золотых слитков общим весом 4,2 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 31 909 штук. Далее следуют 5-граммовые – 27 547 штук (22%), 100-граммовые – 25 218 штук (21%), 20-граммовые – 23 566 штук (19%), и 50-граммовые – 14 190 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Атырау.

«Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 20 703 мерных слитка общей массой 526,4 кг. Это составляет 17% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка», - сообщили в пресс-службе организации.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.