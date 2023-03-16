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    Более 450 школьников переведены на онлайн-обучение из-за паводка в Актюбинской области

    16 Марта 2023, 16:37

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за паводка в Актюбинской области 452 учащихся школ Кобдинского и Уилского районов были переведены на дистанционное обучение. Об этом в ходе пресс-конференции в акимате сообщила руководитель управления образования Нургуль Бертлеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Актюбинской области активные противопаводковые мероприятия проводятся в Кобдинском и Уилском районах. Здесь в связи с повышением уровня воды в реках Кобда и Уил произошла опасность подтопления населенных пунктов. В Уилском районе дома подтоплены не были, однако жителей паводкоопасного села Екпетал были эвакуированы в райцентр.

    В Кобдинском районе в селе Кобда река вышла из берегов и произошло подтопление 51 жилого дома, здания ФОК, кафе и одного СТО. Жители также были эвакуированы.

    По словам руководителя управления образования области Нургуль Бертлеуовой, ученики 2 школ Кобдинского района и 1 школы Уилского района были переведены в связи с паводковой ситуацией на дистанционное обучение.

    «311 учащихся школы гимназии имени Исатая Тайманова Хобдинского района, 5 учащихся школы имени Кобланды, 37 учащихся средней школы Курманова и 61 ученик школы поселка Екпетал Уилского района были переведены на дистанционное обучение в связи с паводком. Ученики поселка Екпетал были размещены в гимназии в Уиле, 2 дня они будут учиться онлайн. Созданы все условия для обучения детей, есть интернет и средства обучения. В целом дистанционно учатся 452 ребенка из 2 школ Кобдинского и 1 школы Уилского районов. Сейчас дети сдают СОРы и СОЧи, а с 18 марта дети выходят на весенние каникулы», - сказала она.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Паводок
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