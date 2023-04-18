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    Более 42 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

    18 Апреля 2023, 13:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Ежедневно в снегоуборочных работах задействуют более 2 тысяч рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    «В ночь с 17 на 18 апреля из города вывезли более 42 тысяч кубометров снега, или 2 894 рейса. С утра улицы и дороги от снега и наледи в столице очищают 2 239 дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники. Всего за весь зимний период из города вывезено более четырех миллионов кубометров снега, что равно объему более 323 тысяч большегрузов», - говорится в сообщении.

    Напомним, только за выходные в Астане выпал объем снега, в 1,5 раза превышающий месячную норму.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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