Более 42 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Ежедневно в снегоуборочных работах задействуют более 2 тысяч рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

«В ночь с 17 на 18 апреля из города вывезли более 42 тысяч кубометров снега, или 2 894 рейса. С утра улицы и дороги от снега и наледи в столице очищают 2 239 дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники. Всего за весь зимний период из города вывезено более четырех миллионов кубометров снега, что равно объему более 323 тысяч большегрузов», - говорится в сообщении.

Напомним, только за выходные в Астане выпал объем снега, в 1,5 раза превышающий месячную норму.























