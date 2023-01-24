Более 400 тысяч кубометров снега вывезено из населенных пунктов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Местные исполнительные органы и сотрудники ДЧС готовятся к паводковому периоду в Карагандинской области. На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено 461 тысяч кубометров снега. Эта работа продолжается. Кроме того, на особом внимании своевременная очистка систем водоотведения и ливневой канализации, подготовка гидросооружений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы подготовки к паводковому периоду обсудили на аппаратном совещании в режиме-онлайн.

Начальник ДЧС области Мурат Катпанов доложил о создании запасов материально-технических средств. По его словам, в настоящее время заготовлено около 80 тысяч тонн инертного материала и 63 тысячи единиц мешкотары.

На Самаркандском и Интумакском водохранилищах ведутся санитарные сбросы. Сегодня начат первый снегомерный объезд по бассейнам рек Нура и Шерубай-Нура.

«Для населения разработаны специальные рекомендации по действиям при угрозе и возникновении ЧС, которые будут вручаться в ходе рейдовых мероприятий. Регионам необходимо обратить особое внимание: первое – на состояния арыков, лотков и ливневой канализации, заблаговременно организовав их расчистку, в том числе проводить разъяснительную работу с населением по очистке частных территорий и водопропускных арыков, лотков от снега, мусора; второе – организовать работы по нарезке снежных траншей вокруг или вдоль населенных пунктов и объектов», – отметил Мурат Катпанов.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев дал поручения акимам городов и районов, а также ведомствам. Они касаются своевременной подготовки систем водоотведения и ливневой канализации, контроля за работой гидросооружений, мониторинга за ситуацией на автодорогах.



Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

