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    Более 400 тысяч кубометров снега вывезено из населенных пунктов Карагандинской области

    24 Января 2023, 00:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Местные исполнительные органы и сотрудники ДЧС готовятся к паводковому периоду в Карагандинской области. На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено 461 тысяч кубометров снега. Эта работа продолжается. Кроме того, на особом внимании своевременная очистка систем водоотведения и ливневой канализации, подготовка гидросооружений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вопросы подготовки к паводковому периоду обсудили на аппаратном совещании в режиме-онлайн.

    Начальник ДЧС области Мурат Катпанов доложил о создании запасов материально-технических средств. По его словам, в настоящее время заготовлено около 80 тысяч тонн инертного материала и 63 тысячи единиц мешкотары.

    На Самаркандском и Интумакском водохранилищах ведутся санитарные сбросы. Сегодня начат первый снегомерный объезд по бассейнам рек Нура и Шерубай-Нура.

    «Для населения разработаны специальные рекомендации по действиям при угрозе и возникновении ЧС, которые будут вручаться в ходе рейдовых мероприятий. Регионам необходимо обратить особое внимание: первое – на состояния арыков, лотков и ливневой канализации, заблаговременно организовав их расчистку, в том числе проводить разъяснительную работу с населением по очистке частных территорий и водопропускных арыков, лотков от снега, мусора; второе – организовать работы по нарезке снежных траншей вокруг или вдоль населенных пунктов и объектов», – отметил Мурат Катпанов.

    Глава региона Ермаганбет Булекпаев дал поручения акимам городов и районов, а также ведомствам. Они касаются своевременной подготовки систем водоотведения и ливневой канализации, контроля за работой гидросооружений, мониторинга за ситуацией на автодорогах.


    Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Паводок ДЧС
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