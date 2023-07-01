Более 400 соцобъектов полностью адаптированы для лиц с инвалидностью в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках обеспечения законных прав лиц с инвалидностью в Западно-Казахстанской области проведена адаптация 587 объектов социальной инфраструктуры. При этом из них 463 объекта полностью адаптированы для всех категорий людей с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось, в Казахстане реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии AMANAT и проект «Кедергісіз келешек», разработанный по поручению Главы государства в 2021 году.

Проектом определены 22 тысячи приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год ежегодно должно быть адаптировано по 4400 объектов. По состоянию на 1 июня адаптировано 9 128 объектов.

В Западно-Казахстанской области за 5 лет предусмотрена адаптация 1294 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью. Из 776 объектов, запланированных к адаптации в период с 2021 по 2023 гг., местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 587 объектах.

В ходе «постконтрольных» проверок, проведенных территориальным департаментом Комитета труда и социальной защиты МТСЗН по Западно-Казахстанской области, из 587 указанных объектов подтверждена полная адаптация 463 объектов.

Так, в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

государственные учреждения – 80 (42 акимата, 4 областных управления, 24 отдела местных исполнительных органов, 7 маслихатов, 3 суда);

объекты здравоохранения – 26 (4 поликлиники, 9 больниц, 3 медицинских центра, 10 врачебных амбулаторий);

объекты образования – 28 (23 школы, 2 университета, 3 колледжа);

прочие объекты социальной инфраструктуры – 329 (12 филиалов банков, 3 почтовых отделения, 26 домов культуры, 1 центр социальной реабилитации, 17 торговых домов, 3 гостиницы, 24 аптеки, автовокзал, стадион, спорткомплекс и др.).

124 объекта признаны частично адаптированными, по ним выявлены 346 нарушений: для лиц с нарушением слуха – 4; с нарушением зрения – 132; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 107, для лиц, передвигающихся на кресло-коляске – 103.

Нарушения будут полностью устранены до конца года, с собственниками объектов проведены разъяснительные и консультационные работы для завершения мероприятий по адаптации.

Также до конца 2023 года планируется адаптировать 189 объектов.

Кроме того, в рамках государственного контроля департаментом проведено 19 проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Из них: 1 – это внеплановая проверка, проведённая по контролю за исполнением предписания, и 18 проверок – в рамках профилактического контроля.

По итогам проверок выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложен 1 административный штраф на сумму 241,5 тысячи тенге.

При проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф.