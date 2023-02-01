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    Более 400 процедур ЭКО сделают бесплатно в Карагандинской области

    1 Февраля 2023, 22:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на 2023 год выделено 403 квоты на ЭКО. Пары, проживающие в регионе, могут выбрать любую клинику республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Караганде процедуры экстракорпорального оплодотворения проводит клиника «Акжан», которая уже 3-й год участвует в программе «Аңсаған сәби». Клиника получила 214 квот. Обратиться в нее могут также жители не только Карагандинской, но и других областей республики. Медорганизация занимается лечением бесплодия всех типов: мужского и женского, первичного и вторичного, трубного, эндокринного, иммунного факторов, нарушения эякуляции.

    В 2022 году карагандинская клиника получила 101 квоту на ЭКО в рамках ОСМС.

    «Все программы закончены в срок. На учет по беременности встали 40 пациенток. Счастливыми родителями уже стали 7 пар, родились 8 здоровых малышей. Окончательные результаты данных программ мы узнаем в конце 2023 года», - сказала заведующая отделением ЭКО клиники Евгения Лапина.

    В прошлом году пациентами клиники стала семейная пара. Супруги 7 лет ждали беременности, в течение 5 лет проходили обследование и консервативное лечение. У 31-летнего мужчины диагностировали азооспермию (состояние, при котором в семенной жидкости мужчины отсутствуют сперматозоиды). Паре в рамках программы «Аңсаған сәби» предложена программа вспомогательной репродуктивной технологии ЭКО/ИКСИ.

    «После проведения жене стимуляции суперовуляции, в день пункции яйцеклеток мужу проведена биопсия яичка, далее - оплодотворение методом ИКСИ (сперматозоид вводится в яйцеклетку искусственным путем). По итогу получено 2 эмбриона хорошего качества, которые отлично прижились и теперь пара в ожидании долгожданных малышей - двойни», - отметила доктор.

    На процедуры ЭКО в регионе на этот год фондом запланировано 373,8 млн тенге. Стоимость одной процедуры ЭКО в среднем от 1,06 до 1,227 млн тенге.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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