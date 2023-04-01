Более 400 млн тенге направят на лечение детей с редким заболеванием в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области фонд медстрахования направит на лечение четырех детей с мышечной дистрофией Дюшенна более 414 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мышечная дистрофия Дюшенна – редкое заболевание, возникающее из-за мутации в гене, кодирующем выработку белка дистрофина. Это приводит к недостатку волокон мышц, они становятся слабыми и восприимчивыми к повреждениям.

В Карагандинской области этим недугом страдают четверо детей. Двое из них, 16 и 17 лет, состоят на учёте в Городском центре первичной медико-санитарной помощи. Они получают лечение, которое направлено на восстановление мышечных тканей и продление двигательной активности. Один из основных используемых для лечения препаратов – «Аталурен», он восстанавливает мышечные волокна. На этот год поликлиниками заявлено около 4,5 тысяч флаконов этого средства общей стоимостью больше 414 млн тенге. Полностью излечиться от недуга невозможно.

«Лечение направлено на улучшение качества жизни таких пациентов. Терапия включает противовоспалительные иммуномодулирующие средства, которые продлевают двигательную активность пациентов, а также улучшают мышечную силу и сердечно-лёгочную функцию. Здесь очень важно, чтобы родители соблюдали режим приёма препаратов, не пропускали. Отмена препаратов влечёт за собой ухудшение состояния пациента», – говорит главный педиатр Городского центра ПМСП Ольга Кононова.

Пациенты с мышечной дистрофией Дюшенна обеспечиваются необходимыми лекарствами в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи.



