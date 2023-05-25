Более 400 км дорог планируется отремонтировать в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Более 39 млрд тенге выделено на ремонт 446 км автодорог местного значения и 299 участков улиц населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По всем программам на автодорожную отрасль в области планируется направить 39,3 млрд тенге.

«В текущем году на ремонт автодорог областного и районного значения выделено 20,5 млрд тенге, планируется отремонтировать 48 участков автодорог местного значения общей протяженностью 446 км. На сегодняшний день освоено 3,8 млрд тенге или 19% от годового плана, проведены работы по подготовке основания общей протяженностью 83 км, уложено 61,4 км асфальта»,- проинформировал О. Нургалиев.

В этом году планируются также завершить реализацию крупного проекта – реконструкцию участка автодороги областного значения Айет – Варваринское - граница области, с выходом на Российскую Федерацию. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд тенге. Завершить проект планируются в ноябре 2023 года.

Реализация проекта, уверены у ведомстве, доведет характеристики автодороги до III технической категории, увеличив транспортно-логистический потенциал области.

«Также в текущем году завершается крупный проект по среднему ремонту последнего участка автодороги областного значения Аулиеколь-Жалдама протяженностью 50 км, являющегося единственным транспортным коридором, связывающим областной центр с Джангельдинским, Амангельдинским районом и городом Аркалыком. Общая протяженность автодороги составляет 257 км, средний ремонт участка автодороги с 50-го по 257-й км проведен в период 2020-2022 годов»,- пояснил О. Нургалиев.

Кроме этого, в рамках спецпроекта «Ауыл-Ел бесігі» на ремонт автодорожной отрасли выделено 6,1 млрд тенге.

«Из 119 проектов договора заключены по 105 объектам. По одному объекту проводятся конкурсные процедуры, по 13 объектам конкурсы не опубликованы. Из 105 проектов, где определены подрядные организации, строительно-монтажные работы ведутся на 49 объектах, на 9 объектах работы завершены. Это 4 объекта в Карабалыкском, 3 объекта в Амангельдинском и 2 объекта в Узункольском районе», - сообщил руководитель ведомства.

За счет средств из местного бюджета строительно-монтажные работы проводятся на 115 проектах, на сумму 12,7 млрд тенге. Из 37 проектов, где определены подрядные организации, строительно-монтажные работы ведутся на 35 улицах, на 7 из которых работы завершены в полном объеме.

Планируется, что по итогам года доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет 87%, а доля улично-дорожной сети в хорошем и удовлетворительном состоянии будет улучшена до 56,3%.

«В целом в рамках исполнения поручения, касательно утверждения планов по развитию улично-дорожной сети области, управление осуществляет рабочие выезды в регионы с целью осмотра на местах состояния улиц сельских населенных пунктов. На сегодняшний день управлением осуществлен осмотр 13 районов области, работы в данном направлении продолжаются, результаты будут доведены дополнительно», - подытожил О. Нургалиев.



