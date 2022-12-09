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    Более 400 единиц техники чистят снег в Алматы

    9 Декабря 2022, 11:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С раннего утра в Алматы идет снег. В целях предупреждения гололеда силами 134 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

    По состоянию на 10:00 часов утра использовано 152 тонны материала.

    Ведутся работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. Задействовано 467 единиц спецтехники и 1094 дорожных рабочих.

    В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

    По прогнозу РГП «Казгидромет» сегодня 9 декабря до вечера прогнозируется снег, временами сильный. Температура воздуха днем -6, ночью -8…-10 градусов. С 10 по 12 декабря осадков не ожидается.
    Алматы ЖКХ Погода
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