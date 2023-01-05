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    Более 400 автомобилей повреждено во время январских событий

    5 Января 2023, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генпрокуратура раскрыла в документальном фильме подробности, выявленные в результате расследования событий трагического января 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, в январе по всей стране было повреждено и искорежено более 400 автомобилей. Из них 346 автомобилей принадлежали органам внутренних дел.

    Кроме того, в документальном фильме сотрудник полиции Арман Байысбаев рассказал, что вооруженные преступники жестоко нападали на людей.

    «Думал, что все, конец, и я там умру. У нас не было оружия. У нас были только шлемы и щиты. Мы не применяем оружие против простого народа», - вспоминает страж порядка.

    Ранее генеральный прокурор РК Берик Асылов заявлял, что силовики до последнего применяли только спецсредства в ходе трагического января.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Генпрокуратура ЧП-2022 Январские события
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