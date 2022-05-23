Более 40 новых автобусов выйдут на маршрут в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Общественный транспорт Актобе пополнился 41 новым автобусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ондасын Уразалин осмотрел 23 новых автобуса большой и средней вместимости предприятия перевозчика ТОО «Автопарк». Планируется, что эти автобусы пополнят маршруты № 16 и 25.

Кроме того, с этого дня в Актобе появился новый, четвертый по счету перевозчик – атырауское ТОО «Akzhayik Avtopark», на обслуживание которого переданы два маршрута - № 40, а также 51, который ранее курсировал под номером 52. Несмотря на смену номера, схема движения маршрута осталась неизменной.

«Пока привезли 18 автобусов, планируем в будущем увеличить их количество. Автобусы все комфортабельные, современные. Оснащены пандусами, видеокамерами и системами кондиционирования. Вместимость каждого - 80 пассажиров», - рассказал акиму области директор «Akzhayik Avtopark» Куантай Калман.

Аким поручил перевозчикам обеспечить качественное обслуживание пассажиров.

«Акимат исполняет все имеющиеся перед вами обязательства в полном объеме. Вопрос только в вас – необходимы строгая дисциплина и вежливое обращение с пассажирами», - подчеркнул Ондасын Уразалин.



