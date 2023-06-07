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    Более 40 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий изъято в Казахстане за два месяца

    7 Июня 2023, 10:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С апреля по май 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с полицией, а также во взаимодействии с органами прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, в том числе похищенного во время «январских» событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В результате обнаружены и изъяты 42 единицы (автомат «МР-40», снайперская винтовка «Драгунова», 22 ружья, 18 пистолетов) оружия, 8 гранат, 2 снаряда от РПГ, 4051 патрон различного калибра, а также бронежилеты, магазины от автоматов, радиостанции и ножи.

    По данным фактам проводятся досудебные расследования.

    Мероприятия по розыску и изъятию вооружения, находящегося в незаконном обороте, продолжаются.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    КНБ Январские события
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