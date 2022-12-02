Более 40 домов остаются без холодной воды в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о работах по подключению воды в домах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас более 40 домов остаются без холодного водоснабжения, работы ведутся. На вчерашний день их количество было 56. То есть, имеется динамика. Работу будем продолжать, есть дежурные бригады горводоканала, которые занимаются устранением проблем», - сказал Аян Бейсекин.

В ходе брифинга выступил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, который рассказал о ситуации с тепло-, водо- и электроснабжением в Экибастузе.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.



