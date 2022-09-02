Более 40 человек сутки искали туристку из РФ в Бурабайском районе

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели, волонтеры, полицейские сутки искали женщину, приехавшую из Омска отдыхать в Бурабай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акмола Медиа Орталыгы.

Женщина, 1 986 года рождения, отдыхала в одном из отелей и 31 августа 2022 года около 23:00 часов вышла в неизвестном направлении и пропала.

По сигналу «Тревога» для проведения поисковых работ, было привлечено около 43 человек, из которых 16 сотрудников отряда г. Щучинск ГУ «СПиACP» ДЧС Акмолинской области, 3 единицы техники, 2 человека ОЧС отдела Бурабайского района, 10 человек сотрудников отдела полиции, 6 волонтеров, кинологи с собакой.

Через сутки женщину нашли. В медицинской помощи она не нуждалась.







