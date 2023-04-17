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      Северо-Казахстанская область

    Более 4 тысяч жителей СКО легализовали автомобили

    17 Апреля 2023, 21:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала акции легализовали автомобили 4 115 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, процесс идёт без ажиотажа и недоразумений. Сложные случаи решаются в индивидуальном порядке.

    «Много вопросов по большегрузному транспорту. Напоминаем, что грузовые автомобили с максимальной допустимой массой свыше 3,5 тонн под легализацию не подпадают. Они подлежат первичной регистрации на общих основаниях: после уплаты госпошлины и утильсбора, кроме того, они должны соответствовать экологическому классу «Евро-4», — прокомментировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

    Подлежат легализации транспортные средства категории М1, М1G, M2, М2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением руля. Не подлежат - криминальные, не прошедшие таможенную очистку, везённые в РК после 1 сентября 2022 года и состоящие на регистрационном учете в прежнем государстве.

    Акция по легализации транспорта продлится до 1 июля 2023 года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Легализация. Приватизация МВД РК Авто с иностранными номерами
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