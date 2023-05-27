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    Более 4 тысяч выпускников школ в Абайской области будут сдавать ЕНТ

    27 Мая 2023, 12:46

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Учебный год в Абайской области завершают 100 208 учеников. Из них выпускники 9-11 классов – 13 977. Для поступления в вузы ЕНТ будут сдавать 4 034 выпускника. В колледжи после 9 класса собираются поступать 2 823. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления образования области Нуржан Ахметкалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Согласно приказу Министерства просвещения РК, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая. Для выпускников школ последний звонок будет проводиться 1 июня», - сказал Н. Ахметкалиев.

    Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что во всех школах области вручение аттестатов пройдет 22 июня.

    «Как и в предыдущие годы категорически запрещены сборы средств на проведение выпускных мероприятий, в том числе с привлечением лимузинов и аренды увеселительных заведений», - напомнил Нуржан Ахметкалиев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Абайская область школа
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