Более 4 тысяч семейных пар развелись в прошлом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Кайрат Камбаров рассказал о принимаемых мерах по укреплению института семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным статистики, в 2022 году количество разводов в Астане составило 4 289. Количество зарегистрированных браков – 10 669. Управлением реализуется проект «Отбасы – бақыт мекені». Проект представляет собой большой комплекс мероприятий, направленный на разъяснение семейных ценностей среди молодежи, укрепление института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и нравственных ценностей», - сказал Кайрат Камбаров на брифинге в акимате.

Как сообщил спикер, по итогам прошлого года комплекс реализовывался по 7 основным направлениям:

- семинары по разъяснению семейных ценностей молодым семьям. В рамках семинаров обсуждались темы: «Проблемы и кризисы в отношениях. Пути их решения», «Правильное воспитание. Как избежать психологических травм», «Как воспитать в ребенке успешную личность», «Развод и его социально-психологические последствия». В качестве спикеров пригласили арт-терапевтов, психологов, финансистов, педагогов-психологов.

- спортивный 21-дневный семейный марафон «Денсаулық – зор байлық». Основная цель – воспитание и укрепление спортивного духа в семьях, формирование ответственного отношения к здоровью. Молодые семьи прошли обучение по бегу со специальным тренером. В течение 21 дня каждая семья пробегала семейный забег не менее 1 км в день. В конце каждого дня участники сдавали фотоотчеты специального приложения и отчитывались.

- видеоконкурс «Отбасым – мақтанышым». Согласно этому конкурсу, от участников требовалось снять социальное видео на одну из предложенных тем. По окончании конкурса молодым семьям вручили подарки в виде сертификатов на бытовую технику и электронику.

- конкурс «Семейный отдых» в социальной сети Instagram, направленный на популяризацию национального туризма и исторического наследия, семейного отдыха. Семьи-участники этого направления публиковали о своем отпуске на своей странице в Instagram.

- в учреждениях технического и профессионального образования, высших учебных заведениях проводились факультативные занятия, направленные на популяризацию ценностей института брака и семьи среди студенческой молодежи. В рамках данного направления провели факультативные занятия на темы планирования брака и создания семьи для студентов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений города.

- конкурс «Лучшая молодая семья». Этот конкурс состоял из трех этапов. Творческий конкурс, интеллектуальные игры, викторина и видео-визитки участников оценивали жюри. По итогам каждый финалист получил призы.

- тренинги для семей, которые планируют стать родителями. Проводились лекции по темам: «Физиологические изменения в организме беременной», «Питание во время беременности». Тренинги проводились с участием врача акушера-гинеколога, авторов проекта полового воспитания подростков.

«Положительный социальный эффект проекта определяется активным участием в нем молодых семей. В этом году работа продолжится. На этот раз проект пройдет по 5 направлениям: организация семинаров и тренингов по разъяснению семейных ценностей молодым семьям; конкурс «Лучшая молодая семья»; организация семейной эстафеты «Веселый старт», направленной на пропаганду здорового образа жизни среди молодых семей; проведение интеллектуального турнира для супружеских пар Астаны; публикация семейных конкурсов в социальных сетях», - сообщил Кайрат Камбаров.



