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    Более 4 млрд тенге вложили в развитие курортной зоны СКО

    20 Мая 2022, 21:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет в развитие туризма в Имантауско-Шалкарской курортной зоне в Айыртауском районе вложили 4,3 млрд тенге. Почти 70% составляют частные инвестиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким района Ерболат Бекшенов на брифинге региональной службы коммуникаций проинформировал, что за счет бюджета с 2017 года отремонтировали 28 км автомобильных дорог по туристическим маршрутам, провели работы по благоустройству.

    «Отремонтированы дороги от села Айыртау до санатория «Шалкар су», подъездная дорога к зоне отдыха «Солнечный VIP», частичный ремонт дороги «Лобаново-Зеренда». Населенные пункты Айыртау, Саумалколь, Шалкар, Имантау включены в международную картографическую компанию 2ГИС. То есть, если внести в программу любую зону отдыха, то она покажет направление дороги. В этом году планируется реконструкция дороги от санатория «Шалкар Су» до детского оздоровительного центра «Сокол», - сообщил Ерболат Бекшенов.

    Он добавил, что действуют 44 объекта туризма, и в планах на этот год - открытие, модернизация и расширение сервиса для туристов еще на 11 объектах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Туризм Акимат Регионы Общество Дороги
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