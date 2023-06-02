Более 4 миллионов казахстанцев заняты в малом и среднем предпринимательстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года, рабочая сила в Казахстане составляет 9,4 млн человек. За последние 10 лет их количество увеличилось на 448 тысяч человек. Такие цифры озвучил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, занятое население составляет 9 млн человек, в том числе наемные работники – 6,8 млн человек, самостоятельно занятые – 2,1 млн человек, из которых 1,6 млн – индивидуальные предприниматели.

По итогам 2022 года, количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в этом секторе увеличилась на 18,3% и достигла 4,1 млн человек. Доля малого и среднего бизнеса в экономике выросла с 33,3% до 36,5%.

«Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 5,2%. Уровень безработицы составил 4,9%. При этом доля оплаты труда в ВВП составила 30,8%», - сообщил министр во время обсуждения программы по повышению доходов населения до 2029 года в расширенном собрании партии AMANAT в Мажилисе.