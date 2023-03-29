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    Более 4,5 тысячи получательницам продлили пособие по уходу за ребенком в Астане

    29 Марта 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 4,5 тысячи получательницам продлено пособие по уходу за ребенком в Астане. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Астане Дамежан Садвокасова на брифинге Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года было дано поручение увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Таким образом, с 1 января 2023 года женщины, родившие детей в 2023 году, получают пособие по уходу за ребенком на протяжении полутора лет, а женщинам, являвшимся получателями пособий на 1 января 2023 года, выплата пособия продлена еще на полгода, автоматически. В целом, с 1 января по столице более 4,5 тысячи получательницам было продлено пособие по уходу за ребенком», – сказала Дамежан Садвокасова.

    Спикер также рассказала о других пособиях, выплачиваемых матерям, в том числе, многодетным, а также всем лицам, воспитывающим детей с инвалидностью.

    В частности, Дамежан Садвокасова отметила, что работающим матерям дополнительно выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в виде социальных выплат из Государственного фонда социального страхования. Размер выплаты рассчитывается, как доля от среднемесячного дохода за последние 24 месяца до рождения ребенка и будет выплачиваться до достижения ребенком возраста 1,5 года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Минтруда РК Социальный кодекс Социальные Пособия
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