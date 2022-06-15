Более 350 жителей Мангистауской области уклоняются от уплаты алиментов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 350 мужчин уклоняются от уплаты алиментов. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента юстиции Мангистауской области Айзат Тленбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с начала года по алиментам было заведено 10268 дел.

«На сегодня из рассмотренных дел удержаны по месту работы алименты с 6343 мужчин, самостоятельно платят 3573 человека. Остальные 352 должника уклоняются от уплаты алиментов. Показатель с каждым годом растет», - проинформировал Айзат Тленбаев.

Он отметил, что есть адвокаты, которые оказывают бесплатные услуги по взысканию алиментов.

«Бесплатная юридическая помощь будет оказываться адвокатами в виде предоставления правовой информации (консультирования), а также в необходимых случаях путем составления заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера. Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь по взысканию алиментов, размещен на официальном сайте департамента юстиции и на страницах социальной сети», - пояснил специалист.

Он сообщил, что по вопросам оказания бесплатной юридической помощи необходимо обращаться в департамент юстиции Мангистауской области или в коллегию адвокатов Мангистауской области.

Всего в регионе 114 адвокатов, из них 80 оказывают бесплатную юридическую помощь по вопросам категорий, предусмотренных законом. В прошлом году бесплатная юридическая помощь была оказана 2775 лицам

«Если вы привлечены к административной ответственности по административным правонарушениям, вы имеете право на получение бесплатной юридической помощи от адвокатов для защиты своих прав и интересов. В случаях, если физическое лицо по финансовым обстоятельствам не имеет доступа к адвокату для защиты своих прав и интересов в судах, физическое лицо вправе требовать от адвоката предоставления ему бесплатной юридической помощи. Это обязательно указывается. Обжалованию подлежат действия или бездействие адвокатов по оказанию КЗоТ. Также граждане могут получить бесплатную юридическую помощь в правовой информационной службе Министерства юстиции Республики Казахстан по короткому номеру: 119, и стационарному телефону: 8 (7172) 58-00-58», - заключил Айзат Тленбаев.