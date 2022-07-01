Более 350 актюбинских подростков доставили в полицию за ночные прогулки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За три дня проведения республиканского ОПМ «Дети в ночном городе» в отделения полиции были доставлены 356 несовершеннолетних, которые в ночное время находились вне дома без сопровождения взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

ОПМ проводилось на территории области с 27 по 29 июня. В ходе рейдов были обследованы дачные хозяйства, фермерские поля, железнодорожный вокзал, автозаправочные станции, автомойки, склады, рынки и свыше 300 подвалов жилых домов. В результате проведенных отработок сотрудники полиции выявили 34 факта эксплуатации детского труда, в том числе 22 подростка работали без трудового договора, двух несовершеннолетних доставили в полицию за попрошайничество.

«Инспекторы ювенальной полиции в отделения внутренних дел доставили 356 несовершеннолетних, которые находились без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00 часов. Также шестерых несовершеннолетних задержали за совершения административных правонарушений. 32 родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.