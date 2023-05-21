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    Более 35 млн просмотров собрали видеоролики литературного проекта Минкультуры и TikTok

    21 Мая 2023, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта и популярная платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok подвели итоги проекта #кітапток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

    В рамках челленджа пользователи снимали видео на тему литературы: книжные рекомендации и обзоры, отрывки из любимых произведений, личные истории, связанные с книгами и т.д. С момента запуска проекта ролики по хештегу #кітапток собрали более 35 млн просмотров, и это число продолжает расти.

    Поддержали #кітапток Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева, 18 библиотек из разных регионов Казахстана и популярные пользователи TikTok.

    В рамках проекта также были определены трое авторов лучших видеороликов. Каждый из них получит подарочный сертификат на сумму в 70 тысяч тенге от крупной казахстанской сети магазинов.

    «Подобные проекты важны не только тем, что сближают людей на почве интереса к книгам, но и тем, что позволяют читателям узнать новые имена, а самим авторам – расширить аудиторию. #кітапток оказался популярен среди казахстанцев, показав, что в нашей стране любят читать и есть много талантливых людей, делающих познавательный контент доступным и интересным», – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.

    «Мы видим, что казахстанцы приходят в TikTok, чтобы узнать новое и расширить свой кругозор, а познавательный контент в стране действительно востребован. Уверена, что #кiтапток принесет пользователям из Казахстана много новых литературных открытий и вдохновит людей самых разных поколений и вкусов читать книги», - прокомментировала Руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии Екатерина Блинец.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Интернет Культура Минкультуры Соцсети
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