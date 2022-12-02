Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 338 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг в 2022 году в РК

    2 Декабря 2022, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года через Портал социальных услуг (далее – Портал) порядка 304,3 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (далее – ТСР), 7,2 тыс. – услуги жестового языка, 26,9 тыс. – услуги индивидуального помощника. Также через Портал оформлено 105 тыс. заказов на гарантированные социальные пакеты (далее – ГСП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказать вид помощи можно подтверждением, с помощью электронной цифровой подписи услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно доставкой либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает: предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 827 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 287 поставщиков ТСР, более 25 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 649 жестового языка, 93 санаторно-курортного лечения и 69 поставщиков ГСП.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.
    Социальная поддержка Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тренд на рынке труда не направлен на исчезновение профессий – эксперт ЦРТР
    Общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы
    Проспект Аль-Фараби планируется перенести на левый берег
    Почти 15 тысяч человек обратились за медпомощью из-за ОРВИ в СКО
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров