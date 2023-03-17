Более 3000 домбристов одновременно исполнили кюй в школах и колледжах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех организациях образования Астаны в 12:00 по инициативе Министерства просвещения Республики Казахстан прошел челлендж домбристов «Күй құмбірі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В челлендже, организованном с целью повышения духовной культуры, эстетического, патриотического духа обучающихся, сохранения культурного наследия страны, пропаганды детского искусства исполнения на домбре, приняли участие более 3000 домбристов из 127 образовательных учреждений города.

Участники исполнили кюй Курмангазы «Балбырауын».



