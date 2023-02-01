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    Более 300 тысяч уведомлений получили налогоплательщики РК в 2022 году

    1 Февраля 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил об уплаченных казахстанцами налогах в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Налоговое администрирование преимущественно направлено на сервисное обслуживание налогоплательщиков. Особое внимание уделяется дистанционному мониторингу, который предусматривает предупредительные меры по налоговым правонарушениям. В рамках камерального контроля в целях предупреждения нарушений на ранней стадии налогоплательщикам направляются извещения или уведомления, предоставляющие им право самостоятельного устранения выявленных нарушений без применения штрафных санкций», - сказал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что налогоплательщику предоставляется 30 рабочих дней для самостоятельного устранения нарушений путем изменения налоговой отчетности либо предоставления пояснения в случае их не подтверждения.

    «Так, за 2022 год по выявленным нарушениям в адрес налогоплательщиков направлены 324 тысячи уведомлений, из них по 203 тысячам уведомлений нарушения подтверждены и начислены налоги в бюджет на сумму 572 млрд тенге», - отметил заместитель Премьер-Министра.

    Как говорится в информации ведомства, за 2021 год по выявленным нарушениям в адрес налогоплательщиков сформированы и направлены 221,3 тысячи уведомлений, из них по 150 тысячам уведомлений нарушения подтверждены и начислены налогы в бюджет на 358,5 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК Налоги
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