Более 300 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала т.г. через Портал социальных услуг более 214 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (ТСР), более 6 тыс. – услуги жестового языка, свыше 32,5 тыс. – услуги индивидуального помощника, порядка 48 тыс. – санаторно-курортное лечение. Также через портал оформлено 183 тыс. заказов на гарантированные социальные пакеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 865 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 151 поставщик ТСР, более 14 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 256 жестового языка, 70 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.