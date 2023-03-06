Более 300 тонн мусора собрали дорожники вдоль трасс южных регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дорожники готовят автодороги республиканского значения к весенне-летнему сезону. На республиканских трассах Жетысуской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей дорожники проводят масштабную весеннюю уборку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Специалисты убирают мусор вдоль республиканских трасс, на полосах отвода и обочинах, чистят элементы обустройства, очищают дорожные знаки, шумозащитные экраны, указатели, остановки и площадки отдыха. В ходе весенней уборки дорожники собрали вдоль автодорог республиканского значения и вывезли более 300 тонн мусора (около 100 рейсов). Работы в рамках весенней уборки продолжаются.

Дорожники отмечают, что с наступлением весны и активным таянием снега становится видно, какое количество мусора пользователи трасс выбрасывают из окон автомобилей прямо на ходу. Специалисты призывают автолюбителей выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места.

При наступлении благоприятных погодных условий на республиканских автотрассах остальных регионов страны также будут проведены работы в рамках весенней уборки.



