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    Более 300 тонн мусора собрали дорожники вдоль трасс южных регионов

    6 Марта 2023, 04:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дорожники готовят автодороги республиканского значения к весенне-летнему сезону. На республиканских трассах Жетысуской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей дорожники проводят масштабную весеннюю уборку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    Специалисты убирают мусор вдоль республиканских трасс, на полосах отвода и обочинах, чистят элементы обустройства, очищают дорожные знаки, шумозащитные экраны, указатели, остановки и площадки отдыха. В ходе весенней уборки дорожники собрали вдоль автодорог республиканского значения и вывезли более 300 тонн мусора (около 100 рейсов). Работы в рамках весенней уборки продолжаются.

    Дорожники отмечают, что с наступлением весны и активным таянием снега становится видно, какое количество мусора пользователи трасс выбрасывают из окон автомобилей прямо на ходу. Специалисты призывают автолюбителей выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места.

    При наступлении благоприятных погодных условий на республиканских автотрассах остальных регионов страны также будут проведены работы в рамках весенней уборки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Жамбылская область Кызылординская область Туркестанская область Экология Транспорт Дороги Жетысуская область
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