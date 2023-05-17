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    Более 300 млн тенге выделено на исследование состояния мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи

    17 Мая 2023, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов сообщил о состоянии мавзолея Ходжа Ахмета Ясави, передает корреспондент Казинформ.

    «В настоящее время ведется работа по изучению состояния увлажненности мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. В 2022 году в каждой части мавзолея установлена мониторинговая система, отслеживающая его температурно-влажный режим, трещины в стенах. Научно-исследовательские институты, находящиеся в ведении заинтересованных министерств, посетили город Туркестан и провели предварительное изучение влияния подземных, поверхностных (оросительных, искусственных) вод на мавзолей», - написал Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, по его словам, проведены лабораторные исследования по определению физико-химических и физико-механических свойств смеси кирпича, сталактитов, песка со стен мавзолея.

    «28 марта текущего года я провел совещание с участием заинтересованных государственных органов и научных институтов, касающихся сохранности мавзолея. В результате заинтересованным государственным органам даны поручения ускорить исследования с привлечением соответствующих институтов и специалистов по выявлению ухудшения состояния мавзолея, соблюдать нормы орошения зеленых насаждений в соответствии с рекомендациями ученых и специалистов при вводе в эксплуатацию прилегающего к нему Яссинского сада», - отметил зампремьера.

    А. Кульгинов также сообщил, что в исследовании состояния мавзолея в этом году примут участие несколько научных организаций.

    «Разработан комплексный план на 2022-2024 годы. В рамках этого плана в 2023 году будут проведены работы по изучению состояния мавзолея научно-исследовательскими институтами различных адаптаций. В научных исследованиях принимают участие Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры, Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У. Ахмедсафина, Институт ботаники и фитоинтродукции, учреждение «Казкайтажанарту», Казахско-турецкий университет им. Х-А. Ясави, Государственный республиканский историко-культурный музей-заповедник «Азрет Султан». Мавзолей представляет собой небоскреб высотой около 40 метров, состоящий из 35 комнат, простирающихся от котельной по 8 коридорам. В этой связи, для сопровождения технического состояния масштабного здания ежегодно предусматриваются финансовые средства из республиканского бюджета. Из республиканского бюджета на 2023 год на проведение полных научно-исследовательских работ в мавзолее выделено 317 млн тенге», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Туркестанская область Археология Туркестан
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