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      Восточно-Казахстанская область

    Более 300 мероприятий пройдет в ВКО в рамках Дня Конституции

    29 Августа 2022 22:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На брифинге региональной службы коммуникаций Восточно-Казахстанской области и.о. руководителя управления внутренней политики Жанат Мекеева сообщила, какие мероприятия будут организованы в регионе ко Дню Конституции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «В городах и районах области пройдут торжественные собрания, вручения паспортов молодым гражданам страны, а для маленьких восточноказахстанцев будут организованы конкурсы, викторины, блиц-опросы на знание Конституции, а также интеллектуальные и познавательные мероприятия»,- сказала Жанат Мекеева.

    30 августа на всех центральных площадях городов и районов ВКО пройдут праздничные, концертные программы с участием творческих коллективов звезд эстрады.

    «Любители вкусной еды могут насладиться гастрономическими фестивалями с дегустацией меда и блюд национальной кухни. Кроме этого, будет организована торговля продукциями крестьянских хозяйств» ,- сообщила спикер.

    Она также проинформировала, что в рамках празднования Дня Конституции состоится открытие новых социальных объектов.

    Мероприятия завершатся праздничным фейерверком.


    Восточно-Казахстанская область Общество День Конституции
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