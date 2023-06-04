Более 300 флагов развесили на балконах многоэтажек в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Волонтеры молодежного ресурсного центра «Astana jastary» провели «челлендж» и развесили по городу более 300 казахстанских флагов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция по развешиванию флагов на балконах многоэтажек приурочена к празднованию Дня государственных символов, который отмечается в Казахстане ежегодно 4 июня.

«По всем районам выдано 330 флагов, 150 из них - для Сарыаркинского района. В развешивании флагов по городу участвовали около 50 человек», - сообщили в пресс-службе Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

Цель мероприятия, как подчеркнули организаторы, заключается в том, чтобы подарить жителям праздничное настроение, укрепить чувства патриотизма и любви к Родине, к государственным символам.

«Возражений не было, жители приняли этот челлендж очень хорошо. Думаю, наша главная цель выполнена», - подчеркнула пресс-секретарь управления Анель Мансур.

Напомним, в этот день 31 год назад были утверждены отличительные знаки независимого Казахстана.